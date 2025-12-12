Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: DA-Eberstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Darmstadt (ots)

Bereits am Dienstag (09.12.) kam es gegen 22:50 Uhr in Darmstadt-Eberstadt, in Höhe der Pfungstädter Straße 81, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren einen geparkten weißen Transporter, dessen Außenspiegel durch den Anstoß beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An der Unfallstelle blieben Fahrzeugteile des Verursacherfahrzeugs zurück, die auf einen Transporter des Herstellers Renault schließen lassen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier Darmstadt unter Tel.: 06151-969-41210 zu melden.

Berichterstatterin: PHK'in Mohr

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell