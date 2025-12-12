Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Einhausen - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Einhausen (ots)

Am Freitag, 12.12.25, ereignete sich zw. Einhausen und Lorsch auf der verlängerten Waldstr. ein Verkehrsunfall. Am Ortsausgang von Einhausen befuhren zwei PKWs die Straße Ri. Lorsch. Nach Aussagen eines der PKW Fahrer habe er mit seinem dunkel blauen VW Eos, trotz Überholverbots einen anderen PKW Fahrer, blauer Mercedes C-Klasse, überholt. Der zuvor überholte PKW Fahrer überholte anschließend den anderen PKW Fahrer.

Anschließend kam es auf der Straße zu einem Auffahrunfall der beiden PKWs. Beide PKWs wurden beschädigt, verletzt wurde zum Glück niemand.

Da der Unfallhergang unklar ist, bittet die Polizeistation Heppenheim unter der Tel. Nr. 06652 7060 um Zeugen des Unfalls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell