Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Mülleimer angezündet

Stelle (ots)

Tageswohnungseinbruch

An der Hainfelder Straße kam es am Montag, 8.12.2025, zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 19:35 Uhr drangen Diebe durch ein Erdgeschossfenster in das Einfamilienhaus ein. Die Täter durchsuchten zahlreiche Räume und durchwühlten Schränke. Sie erbeuteten einige Schmuckstücke und konnten unbemerkt entkommen.

Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Stelle - Mülleimer angezündet

Gestern, 8.12.2025, gegen 21:10 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einer Unterkunft für Geflüchtete an der Straße Zum Reiherhorst gerufen. In einem Zimmer war Rauchentwicklung festgestellt worden. Bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte hatte der Sicherheitsdienst einen brennenden Mülleimer abgelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden.

Gegen den mutmaßlichen Verursacher, ein 41-jähriger Bewohner der Unterkunft, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Mann war stark alkoholisiert, er erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von über drei Promille. Da er einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen.

