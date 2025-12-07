Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 05.12.2025, 12 Uhr bis Sonntag, 07.09.2025, 12 Uhr

Buchholz (ots)

Taschendiebstähle

Im Stadtgebiet von Buchholz kam es am Freitag und Samstag zu mehreren sogenannten Taschendiebstählen, bei denen die Geldbörsen aus den Jackentaschen bzw. Handtaschen entwenden wurden. Die Täter nutzen dabei oft die Abgelenktheit der Geschädigten und die Enge in den Märkten aus, um unerkannt an ihr Diebesgut zu gelangen. Die Polizei rät die Wertsachen immer eng am Körper zu tragen und nie unbeaufsichtigt zu lassen. Verdächtige Beobachtungen können jederzeit der Polizei Buchholz unter 04181/2850 mitgeteilt werden.

Neu Wulmstorf - Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen

Am Samstag, gegen 17 Uhr, geriet ein 28-jähriger Golffahrer in der Bahnhofstraße in Neu Wulmstorf beim Durchfahren der in einer scharfen Kurve verlaufenden Eisenbahnunterführung aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Skoda. Der 28-jährige Unfallverursacher wurde schwerverletzt. Seine 27-jährige Beifahrerin, sowie die beiden 46 und 42 Jahre alten männlichen Insassen des Skoda erlitten leichtere Verletzungen. An beiden beteiligten Pkw entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 20.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge blieb die Bahnhofstraße für etwa 2 Stunden voll gesperrt.

Bullenhausen/Over - Orientierungsloser, volltrunkener "Einbrecher"

Am Samstag, gegen 04:40 Uhr, bemerken die Bewohner eines Hauses in der Straße Elbdeich in Seevetal eine männliche Person, die eine Glasscheibe im Eingangsbereich mittels stumpfer Gewalt beschädigt hatte. Eine Streifenwagenbesatzung konnte nach kurzer Fahndung im Nahbereich eine orientierungslose, stark alkoholisierte, männliche Person antreffen, auf den die Täterbeschreibung passte. Eine vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,72 Promille. Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass die Person schon gegen 03:10 Uhr im Fasanenring in Over aufgefallen war. Dort hatten Bewohner nach Klopfgeräuschen an ihrer Haustür die Person mit einem Stein in der Hand vor ihrem Haus festgestellt. Der 20-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

BAB 7 - 76 % Überladung - Autobahnpolizei Maschen stoppt erheblich überladenen Anhänger

Am Samstag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Maschen einen Pkw mit Anhänger auf der Bundesautobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover. Die Beamten hatten das Fahrzeuggespann aufgrund seiner auffälligen Ladung angehalten. Der Anhänger war mit diversen Holz- und Metallteilen beladen, die zum Bau eines Carports bestimmt waren. Das Fahrzeuggespann wurde daraufhin verwogen. Das Ergebnis: Die zulässige Anhängelast des Zugfahrzeugs war um 76 Prozent überschritten. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine derart hohe Überladung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und kann zu schwerwiegenden Verkehrsunfällen führen.

BAB 39 - Falsche Personalien angegeben - Fahrer ohne Fahrerlaubnis auf der A39 gestoppt

Auf der Bundesautobahn 39 in Fahrtrichtung Lüneburg kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei am Samstag einen Pkw, der ihnen zuvor aufgefallen war. Bei der Verkehrskontrolle konnte der Fahrzeugführer keinerlei Ausweisdokumente vorlegen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die zunächst mündlich angegebenen Personalien nicht der Wahrheit entsprachen. Der Mann hatte sich bewusst als eine andere Person ausgegeben. Der Grund: Er, als tatsächlicher Fahrzeughalter, ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Fahrer wurden ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen falscher Namensangabe eingeleitet.

BAB A39 - Fahrer flüchtet nach Kollision mit Schutzplanke

Am frühen Sonntagmorgen ging bei der Polizei die Meldung ein, dass auf der A39 in Fahrtrichtung Lüneburg ein Transporter halb auf dem Seitenstreifen und halb auf dem Hauptfahrstreifen stehe. Zudem befänden sich mehrere Metallteile auf der Fahrbahn. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der Transporter nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der Außenschutzplanke kollidiert war. Dabei wurden 100 Meter der Schutzplanke beschädigt. Der Fahrzeugführer war nicht mehr vor Ort. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer überfuhr die auf der Fahrbahn liegenden Metallteile. Das Fahrzeug wurde hierbei beschädigt. Der unfallbeteiligte Transporter wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrer dauern an.

Landkreis Harburg - Wohnungseinbruchsdiebstähle

Zwischen Donnerstag und Samstag kam es Am Wiesengrund in Kakenstorf zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem ein Fenster aufgehebelt und das Haus durchsucht wurde.

Von Freitag auf Samstag kam es in Winsen (Luhe) in der Straße Langer Kamp ebenfalls zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Auch hier wurde ein Fenster aufgehebelt und das Haus durchsucht.

Am späten Samstagnachmittag wurde im Waldweg in Regesbostel versucht zwei Fenster aufzuhebeln. Da dies misslang, wurde letztlich die Scheibe eingeschlagen und das Gebäude durchsucht.

In allen Fällen gelang es den Tätern, den Tatort unbemerkt zu verlassen. Ob bzw. was entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Buchholz unter 04181/285-0 oder jede andere Dienststelle entgegen.

Landkreis Harburg - Trunkenheiten

In der Nacht zu Sonntag wurde im Nordring in Buchholz ein 25-jähriger PKW-Fahrer angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde durch die Polizeibeamten festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Etwa zwei Stunden später wurde in der Sprötzer Bahnhofstraße in Buchholz ein PKW kontrolliert. Der 29-jährige Fahrzeugführer war ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin wurde festgestellt, dass er alkoholisiert war (0,93 Promille), das Fahrzeug nicht zugelassen ist und die Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben sind. Es wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Am Samstag wurde in den frühen Morgenstunden in Marschacht ein 19-jähriger Fahranfänger mit seinem PKW kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer in den Vortagen Cannabis konsumiert hatte. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

