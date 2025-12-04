Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Spielothek ++ Buchholz/Holm-Seppensen - Zwei Einbrecher vorläufig festgenommen ++ Seevetal/Fleestedt - PKW gestohlen ++ u. w. M.

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Einbruch in Spielothek

Eine Spielhalle an der Glüsinger Straße ist heute, 4.2.2025, von Dieben heimgesucht worden. Gegen 2:00 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und betraten die Halle. Sie erbeuteten eine geringe Menge Wechselgeld. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Buchholz/Holm-Seppensen - Zwei Einbrecher vorläufig festgenommen

Gestern, 3.12.2025, gegen 19:15 Uhr, meldete ein Anwohner über den Notruf verdächtige Geräusche auf einem Grundstück an der Straße Am Steilhang. Der Mann hatte das Klirren einer Fensterscheibe vernommen. Sofort wurden mehrere Streifenwagen zu der Adresse entsandt.

Die Beamten erkannten vor Ort eine beschädigte Fensterscheibe im Obergeschoss des Einfamilienhauses. Das Haus wurde mit mehreren Beamten umstellt. Nachdem die Täter die Ausweglosigkeit der Situation erkannt hatten, traten sie vor das Haus und ließen sich widerstandslos festnehmen.

Die beiden Männer befinden sich derzeit im Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen zu ihrer Identität dauern an. Parallel prüft die Polizei anhand der Spuren Zusammenhänge zu anderen Einbrüchen in den letzten Wochen.

Seevetal/Fleestedt - PKW gestohlen

In der Glüsinger Straße haben Diebe in der Nacht zu Mittwoch, 3.12.2025, einen silberfarbenen BMW M2 Competition gestohlen. Der Wagen stand auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Der Schaden beläuft sich auf rund 50.000 EUR.

Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Seevetal/Hittfeld - Falsche Handwerker erbeuteten Schmuck und Bargeld

Eine 84-jährige Frau ist am Mittwoch, 3.12.2025, Opfer von Trickdieben geworden. Gegen 9:45 Uhr klingelten die Täter in der Schützenstraße an der Wohnungstür der Frau. Sie gaben an, die Wasserleitung überprüfen zu müssen und ließen die Frau in verschiedenen Räumen die Wasserhähne aufdrehen. Diesen Moment nutzten die Diebe, um einige Schränke zu durchsuchen. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Der Haupttäter konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, scheinbares Alter, circa 40 Jahre, circa 180 cm groß. Er trug dunkle Arbeitsbekleidung und hatte braunes Haar.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

