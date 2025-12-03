Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fallrohre abmontiert ++ Stelle/A39 - Nach Auffahrunfall über Warnbake gefahren

Hanstedt (ots)

Fallrohre abmontiert

Ein Hotelgebäude an der Winsener Straße ist in der Nacht zu Dienstag, 2.12.2025, von Dieben heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 20 Uhr und 14 Uhr gelang es den Tätern, unbemerkt elf Kupferfallrohre von der Außenfassade des Gebäudes abzumontieren.

Der Sachschaden wird auf mindestens 4000 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Hanstedt unter der Tel.-Nr. 04184 889600 entgegen.

Stelle/A39 - Nach Auffahrunfall über Warnbake gefahren

Auf der A 39, in Fahrtrichtung Maschener Kreuz, kam es gestern, 2.12.2025, zunächst zu einem Auffahrunfall. Dabei war gegen 8:10 Uhr eine 38-jährige Frau mit ihrem VW Up zwischen den Anschlussstellen Winsen-West und Seevetal-Maschen auf den vor ihr fahrenden LKW eines 60-jährigen Mannes aufgefahren. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Autofahrerin leicht. Ihr Wagen musste anschließend abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 11.000 EUR.

Zur Absicherung der Unfallstelle hatten Polizeibeamte mehrere Warnbaken auf der Fahrbahn aufgestellt. Gegen kurz nach 09 Uhr fuhr ein unbekanntes Fahrzeug in die Absperrung hinein, so dass eine Warnbake zerstört wurde. Das verursachende Fahrzeug fuhr in Fahrtrichtung Maschener Kreuz weiter.

Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Maschen unter der Tel.-Nr. 04105 620-200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell