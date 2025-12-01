Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Bewohner von Einbrechern geweckt ++ Seevetal/Over - Einbruch in ein Familienhaus ++ Seevetal/Ohlendorf - Fenster aufgehebelt ++ u. w. M.

Buchholz (ots)

Bewohner von Einbrechern geweckt

Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße Kahlenbergweg sind heute, 1.12.2025, gegen 1:20 Uhr, von Einbrechern geweckt worden. Die Täter hatten eine im Obergeschoss befindliche Balkontür aufgebrochen und zahlreiche Räume durchsucht. Hierdurch wurden die Bewohner geweckt. Als die Täter dies bemerkten, flüchteten sie in die Dunkelheit. Täterhinweise gibt es nicht.

Seevetal/Over - Einbruch in ein Familienhaus

An der Straße Overdamm sind Diebe am Sonntag, 30.11.2025, gegen 20:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter hatten hierzu ein Fenster eingeschlagen und anschließend das Gebäude betreten. Sie durchwühlten diverse Schränke und Schubladen. Was sie dabei erbeuteten, ist noch unbekannt.

Seevetal/Ohlendorf - Fenster aufgehebelt

Auch in Ohlendorf kam es am Wochenende zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Tatzeit liegt hier zwischen Freitag, 28.11.2025, 11:00 Uhr und Sonntag, 13:30 Uhr. Die Täter betraten das Grundstück in der Straße Zum Lehmsaal, hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und durchsuchten sämtliche Räume. Zur Beute können auch hier noch keine Angaben gemacht werden.

Buchholz - Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter gefahren

Ein 44-jähriger Mann, der am Sonntag, 30.11.2025, gegen kurz nach 11 Uhr, mit einem E Scooter auf dem Gehweg der Steinbecker Straße unterwegs war, wurde von Beamten kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand, ein entsprechender vor Test war positiv auf Cannabisprodukte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Brackel - Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Am Sonntagmittag, 30.11.2025, wurde der Polizei angezeigt, dass es in der Nacht zu einer Straßenverkehrsgefährdung auf dem Parkplatz der Festhalle an der Straße Im Haßel gekommen ist.

Demnach war eine 30-jährige Frau in der Zeit zwischen 01 und 02 Uhr aus der Halle auf den Parkplatz gegangen, um zu ihrem Auto zu gelangen. Vom Wendehammer aus ist dann ein schwarzer SUV stark beschleunigend in Richtung Ausfahrt gefahren. Die Frau musste sich durch einen Sprung zur Seite retten, wurde hierbei aber noch leicht vom PKW berührt, so dass sie eine Prellung erlitt.

Zum Fahrzeug oder möglichen Insassen ist nichts weiter bekannt. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04172 986610 bei der Polizei in Salzhausen zu melden.

Neu Wulmstorf - Mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt

Am Sonntagmorgen, 30.11.2025, gegen 1:25 Uhr, meldete ein Zeuge der Rettungsleitstelle mehrere in Brand stehende Fahrzeuge am Fahrbahnrand der Königsberger Straße. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zwei im PKW und einen Kleintransporter, die bereits im Vollbrand standen. Ein weiterer Transporter und ein Kfz-Anhänger wurden durch die Flammen ebenfalls beschädigt. Durch die Hitzeentwicklung zerplatzte eine Fensterscheibe der im Rohbau befindlichen Schule. Die Feuerwehr neu Wulmstorf löschte die Flammen ab.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 200.000 EUR. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 040 33441990 bei der Polizei in Neu Wulmstorf zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell