Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Ermittlungen nach Tötungsdelikt

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Am Samstagabend, 29.11.2025, gegen 23:25 Uhr, sind bei der Polizei mehrere Notrufe eingegangen, wonach eine männliche Person mit schweren Verletzungen auf der Glüsinger Straße liegen soll.

Ersthelfer sowie eintreffende Polizeibeamte begannen sofort mit der Reanimation, bis diese vom Rettungsdienst übernommen wurde. Der Mann verstarb jedoch noch vor Ort.

Die Polizei geht aufgrund von schweren Verletzungen, die auf Gewalteinwirkung hindeuten, von einem Tötungsdelikt aus. Derzeit sind starke Polizeikräfte im Bereich Meckelfeld im Einsatz, die Spurensuche dauert an.

Die Identität des Mannes war zunächst unklar. Im Laufe der Nacht konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen 31-jährigen Mann aus Hamburg handelt.

Der Tathergang sowie die Umstände sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell