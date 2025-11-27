Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Räuberischer Diebstahl vereitelt ++ Seevetal und Rosengarten - Unaufmerksamkeit ausgenutzt ++ Stelle - Zusammenstoß auf der Lüneburger Straße

Seevetal/Fleestedt (ots)

Räuberischer Diebstahl vereitelt

Zwei Männer und zwei Frauen haben gestern, 26.11.2025, gegen 21:25 Uhr, den Rewe-Markt an der Winsener Landstraße betreten. Während ein Mann im Eingangsbereich zurück blieb, gingen die drei anderen in das Geschäft und packten waren im Gesamtwert von über 200 Euro in zwei Einkaufstaschen. Anschließend versuchten sie, den Markt durch den Eingangsbereich zu verlassen. Eine 19-jährige Mitarbeiterin und ein 29-jähriger Mitarbeiter stellten sich ihnen in den Weg und versuchten, das Trio am Verlassen des Marktes zu hindern. Hierbei kam es zu einer Rangelei. Einer der Täter sprühte dabei mit Pfefferspray in Richtung der Mitarbeiter.

Die Diebe ließen ihre Beute zurück und flüchteten zu einem Auto. Die beiden Mitarbeitenden erlitten leichte Blessuren.

Der Wagen konnte durch Fahndungskräfte in Hittfeld gestoppt werden. Zwei der Beteiligten hatten das Fahrzeug zwischenzeitlich verlassen. Eine 21-jährige Frau und einen 38-jähriger Mann wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu den anderen beiden Beteiligten dauern an.

Seevetal und Rosengarten - Unaufmerksamkeit ausgenutzt

Am Mittwoch, 26.11.2025, in der Zeit zwischen 8:50 Uhr und 9:00 Uhr haben Taschendiebe im Aldi-Markt an der Glüsinger Straße in Seevetal/Meckelfeld eine 80-jährige Frau bestohlen. Die Frau hatte hinter der Kasse ihre Handtasche kurz unbeaufsichtigt gelassen, um den Einkaufskorb zurückzustellen. Diesen Moment hat ein unbekannter Mann genutzt und die Geldbörse mit Bargeld und Bankkarten aus der Handtasche gestohlen.

In Seevetal/Maschen traf es eine 43-jährige Frau, die gegen 9:30 Uhr im Lidl-Markt an der Straße Heibensweg einkaufen wollte. An der Kasse bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse. Diese hatte sie während des Einkaufs in einem Rucksack im Einkaufswagen abgelegt.

Eine 88-jährige Frau ist am Dienstag, gegen 13:15 Uhr, in Rosengarten/Nenndorf bestohlen worden. Sie war im Aldi-Markt an der Bremer Straße unterwegs und hatte ihren Rucksack mitsamt Geldbörse in der Ablage ihres Rollators deponiert. Hieraus entwendete die Täterschaft unbemerkt die Geldbörse. Mittels der darin befindlichen EC-Karte konnten die Täter anschließend noch mehrere hundert Euro Bargeld von einem Automaten abheben.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Stelle - Zusammenstoß auf der Lüneburger Straße

Gestern, 26.11.2025, gegen 14:15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Lüneburger Straße/Im Ahler zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mann fuhr mit einem Porsche Cayenne aus der Seitenstraße in den Kreuzungsbereich ein und prallte in die linke Seite eines Mercedes Vito. Während dessen 64-jähriger Fahrer mit dem Schrecken davonkam, verletzte sich der Porschefahrer leicht. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr war vor Ort und fing auslaufende Betriebsstoffe auf. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell