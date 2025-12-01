Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach tödlichem Angriff auf einen 31-jährigen Mann: Obduktion erfolgt

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/6168940

Nach dem tödlichen Angriff auf einen 31-jährigen Mann am Samstagabend, 29.11.2025, haben die Beamtinnen und Beamten des Zentralen Kriminaldienstes am Sonntag zahlreiche Zeugen vernommen und mit der Auswertung der in der Nacht gesicherten Spuren begonnen.

Der Leichnam wurde am Sonntag in der Rechtsmedizin obduziert. Dabei wurde festgestellt, dass der 31-Jährige durch Messerstiche tödlich verletzt wurde.

Der Angriff hat vermutlich im Lerchenweg stattgefunden. Von dort hat sich das Opfer anschließend zur Glüsinger Straße bewegt und ist schließlich in Höhe der SB-Tankstelle auf der Fahrbahn zusammengebrochen.

Zeugen, die im Bereich des Lerchenwegs am Samstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Tathintergründe im privaten Umfeld des Opfers liegen.

Medienhinweis: Weitere Presseanfragen sind ab sofort an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Lüneburg zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell