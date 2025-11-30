Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Trunkenheitsfahrt ++ Seevetal/Meckelfeld - Verletzte Jugendliche nach Verkehrsunfall ++ Hollenstedt/A1 - LKW-Fahrer war alkoholisiert ++ Seevetal/A1 - Nach Trunkenheitsfahrt erneut gefahren

Seevetal/Eddelsen (ots)

Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, 29.11.2025, gegen 19.15 Uhr, wurde ein 50-jähriger Fahrzeugführer eines PKW in Eddelsen in der Eddelsener Straße mit 2,72 Promille kontrolliert. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Seevetal/Meckelfeld - Verletzte Jugendliche nach Verkehrsunfall

Am Freitag, 28.11.2025, um 16.15 Uhr, befuhr ein 47 jähriger mit seinem Pkw die Glüsinger Straße in Meckelfeld. An der Einmündung der Straße Am Saal bog der Fahrzeugführer dann links ab und übersah die zu zweit auf einem E-Scooter in Rtg. Glüsingen fahrenden, 14 und 17 Jahre alten Jugendlichen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Jugendliche schwer verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus.

Hollenstedt/A1 - LKW-Fahrer war alkoholisiert

Am Samstagmorgen, 29.11.2025, gegen 00:55 Uhr, wurde auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Bremen auf dem Autobahnrastplatz Hollenstedt ein Sattelzug kontrolliert, nachdem dieser aufgrund der unsicheren Fahrweise gemeldet worden war.

Bei dem 57-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Atemalkoholkonzentration von rund 0,8 Promille festgestellt. Aufgrund der deutlichen Ausfallerscheinungen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Seevetal/A1 - Nach Trunkenheitsfahrt erneut gefahren

Am Sonntag, 30.11.2025, gegen 8:05 Uhr, erhielt die Autobahnpolizei in Maschen über eine Notrufzentrale die Mitteilung, dass ein Verkehrsteilnehmer über eine Notrufsäule einen Verkehrsunfall gemeldet hätte. Hierbei sei ihm ein anderer Verkehrsteilnehmer in die Fahrerseite gefahren. Der 34-jährige Anrufer konnte in einer Nothaltebucht zwischen Hamburg-Harburg und dem Maschener Kreuz an seinem Fahrzeug angetroffen werden. Am Pkw konnten Beschädigungen an der Fahrerseite festgestellt werden, die augenscheinlich von einem Zusammenstoß mit der Mittelschutzplanke stammten. Da bei der Person deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt wurde, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 0,64 Promille. Zusätzlich stellte man im weiteren Einsatzverlauf auch noch Cannabisgeruch und deutliche Ausfallerscheinungen fest, sodass eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Die Person wurde anschließend im Krankenhaus aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Gegen 10:50 Uhr beobachtete der Wachhabende über eine Verkehrskamera, dass derselbe Fahrzeugführer von einem weiteren Fahrzeug an der Notrufsäule abgesetzt wurde, in seinen Pkw stieg und losfuhr. Der eingesetzte Streifenwagen holte das Fahrzeug an der Anschlussstelle Winsen-West ein und leitete nach einer erneuten Überprüfung der Fahrtauglichkeit ein weiteres Strafverfahren ein. Es erfolgte eine weitere Blutprobenentnahme. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

