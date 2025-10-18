Feuerwehr Essen

FW-E: Feuer im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses - Feuerwehrmann in der Freizeit hilft bei Ersterkundung

Essen-Stadtwald, 16. Oktober 2025, 13:10 Uhr (ots)

Mehrere Anrufer meldeten der Feuerwehr Essen am heutigen Nachmittag eine Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Ahornstraße im Essener Stadtteil Stadtwald.

Ein Feuerwehrmann der Feuerwehr Essen, der sich privat in der Nähe aufhielt, bemerkte die Situation, lief umgehend zur Einsatzstelle und erkundete die Lage. Durch seine schnelle Reaktion konnten die alarmierten Einsatzkräfte nach ihrem Eintreffen gezielt eingewiesen werden.

Beim Eintreffen der ersten Löschfahrzeuge schlugen bereits Flammen aus mehreren Fenstern des Dachgeschosses. Alle Bewohnerinnen und Bewohner hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen, sodass niemand verletzt wurde.

Die Feuerwehr leitete umgehend umfassende Löschmaßnahmen ein. Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz mit handgeführten Strahlrohren in das Gebäude vor, während parallel zwei Drehleitern in Stellung gebracht wurden, um auch von außen einen Löschangriff vorzubereiten. Der Brand konnte zügig unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen des Brandes auf den Dachstuhl verhindert werden.

Anschließend wurde der betroffene Bereich entraucht und mit Messgeräten auf mögliche Brandgase überprüft. Auch die darunterliegenden Stockwerke wurden kontrolliert.

Im Einsatz waren zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, Fahrzeuge des Essener Rettungsdienstes sowie die Freiwillige Feuerwehr Essen-Heisingen.

Für die Dauer des Einsatzes war die Ahornstraße voll gesperrt, auf der Frankenstraße kam es zu Verkehrseinschränkungen.

Zur Brandursache hat die Polizei Essen die Ermittlungen aufgenommen.

