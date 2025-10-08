FW-E: Brandereignis im Gemeindezentrum - zwei Personen leicht verletzt

Feuerwehr Essen

Essen-Holsterhausen, Melanchtonstraße, 08.10.2025, 14:32 Uhr (ots)

Am heutigen Mittwochnachmittag kam es gegen 14:32 Uhr in einem Gemeindezentrum mit angeschlossener Kirche an der Melanchtonstraße in Essen-Holsterhausen zu einem Brandereignis im Kellerbereich. Aufgrund der eingehenden Notrufe alarmierte die Leitstelle der Feuerwehr umgehend zwei Löschzüge der Feuerwachen Rüttenscheid und Mitte sowie mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes zur gemeldeten Einsatzstelle.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte war eine Verrauchung des gesamten Gebäudes festzustellen. Der Brand im Keller war bereits so gut wie erloschen, sodass die Feuerwehr sich auf die Nachlöscharbeiten und die Versorgung der Betroffenen fokussieren konnte. Anschließend wurde das Gebäude - inklusive der Kirche - mit Hochleistungslüftern entraucht.

Nach ersten Erkenntnissen war bei Arbeiten im Keller versehentlich Kraftstoff verschüttet worden, der sich anschließend entzündete. Eine Personen unternahm eigene Löschversuche und verletzten sich dabei leicht. Eine weitere eine leichte Rauchgasvergiftung. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Essener Krankenhaus transportiert.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich rund zehn Personen im Gebäude. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr wurden sie von Mitarbeitenden ins Freie geführt.

Im Einsatz waren rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Stadt Essen.

