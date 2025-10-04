Feuerwehr Essen

FW-E: Brand in einem Supermarkt - Feuerwehr verhindert Großbrand

Essen-Bedingrade, Schloßstraße, 03.10.2025, 22:29 Uhr (ots)

Die Feuerwehr Essen wurde gestern Abend gegen 22:29 Uhr zur Schloßstraße in Essen-Bedingrade alarmiert.

Die ersten Kräfte erkannten eine massive Rauchentwicklung aus dem dortigen Nettomarkt. Aufgrund der Größe des Objektes und eines unmittelbar angrenzenden Gastronomiebetriebes wurden unmittelbar weitere Kräfte nachalarmiert.

Gleich mehrere Trupps entwickelten sich unter schwerem Atemschutz und handgeführten Strahlrohren in das Gebäude. Parallel erkundete ein weiterer Trupp den angrenzenden Gastronomiebetrieb. Glücklicherweise befanden sich bis auf den Eigentümer der Gaststätte keine Personen mehr in den Objekten. Neben dem Brand in der Nettofiliale war auch die angrenzende Kegelbahn des Gastronomiebetriebes stark verraucht. Zusätzlich zum Einsatzabschnitt Brandbekämpfung in der Nettofiliale wurde ein zweiter Abschnitt "Riegelstellung und Kontrolle" zum unmittelbar angrenzenden Gastronomiebetrieb aufgebaut.

Innerhalb der Filiale brannten mehrere Kühltruhen und der Brand drohte, sich auf die gesamte Verkaufsfläche auszubreiten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte dies verhindert werden. Nicht verhindert werden konnte, dass durch die bereits enorme Wärme in dem Objekt, verbunden mit dem Brandrauch, ein Totalschaden an dem Gebäude entstand. Ein Übergreifen auf den Gastronomiebetrieb konnte ebenfalls erfolgreich verhindert werden.

Nach rund einer Stunde war der Brand unter Kontrolle. Die Lüftungsmaßnahmen innerhalb der Objekte gestalteten sich sehr schwierig. Insgesamt kamen fünf Hochleistungslüfter zum Einsatz. Dazu wurden neben den Kräften der Berufsfeuerwehr auch mehrere Trupps der Freiwilligen Feuerwehr eingesetzt. Nach rund drei Stunden waren die Lösch- und Lüftungsmaßnahmen beendet.

Im Einsatz befanden sich der Einsatzführungsdienst, zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Essen Borbeck, Logistikfahrzeuge sowie der Rettungsdienst der Stadt Essen.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell