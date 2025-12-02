Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrecher kommen tagsüber ++ Winsen - Unbekannte steigen über das Dach in Einkaufszentrum ein

Buchholz in der Nordheide (ots)

Am Montag, 01.12.2025, sind bislang unbekannte Täter tagsüber in verschiedene Wohnungen in Buchholz eingebrochen. In der Straße Föhrenschlucht wurde das Fenster einer Doppelhaushälfte aufgehebelt. In unmittelbarer Nähe, in der Straße Hochkamp, hebelten unbekannte Täter eine Tür zu einem Einfamilienhaus auf. Die Taten ereigneten sich zwischen 09:00 und 19:00 Uhr. In beiden Fällen haben der oder die Täter die Wohnungen komplett durchsucht und bislang noch nicht abschließend bekanntes Diebesgut mitgenommen. Die Polizei Buchholz nimmt Hinweise entgegen (04181/ 2850).

Winsen - Unbekannte steigen über das Dach in Einkaufszentrum ein

In der Nacht von Sonntag, 30.11.2025 auf Montag, 01.12.2025, sind bisher unbekannte Täter über das Dach des Einkaufszentrums Luhe Park in dortige Geschäftsräume eingebrochen. Im Inneren versuchten der oder die Täter dann in mehrere Geschäfte einzubrechen. Die Polizei Winsen (04171/ 7960) bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die dort zwischen 20:00 Uhr (Sonntag) und 03:00 Uhr (Montag) gesehen worden sind.

