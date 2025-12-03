Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw in Elbe gerollt - 89-jähriger Mann aus halb versunkenem Auto gerettet

Winsen/Laßrönne (ots)

Heute, 03.12.2025, gegen 09:45 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer einen Pkw, der vor dem Ortseingang von Laßrönne auf gerader Strecke die Elbuferstraße nach links verlassen und sich überschlagen hatte und in die Elbe gefahren war. Sofort wurden Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu der Örtlichkeit entsandt.

Die Feuerwehr brachte zwei Boote zu Wasser und rettete einen 89-jährigen Mann aus dem bis zur Hälfte im Wasser stehenden Auto. Er musste von den Einsatzkräften reanimiert werden. Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Der Wagen wurde durch die Feuerwehr gesichert und an Land gezogen. Auslaufende Betriebsstoffe wurden von den Einsatzkräften gebunden.

Nach ersten Erkenntnissen könnte eine medizinische Ursache dazu geführt haben, dass der 89-Jährige die Kontrolle über den Wagen verlor und von der Fahrbahn abkam.

