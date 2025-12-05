Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zwei Polizeibeamte bei Ingewahrsamnahme leicht verletzt ++ Seevetal/Meckelfeld - Eingangstür hielt stand ++ Neu Wulmstorf - Unfallflucht auf Parkplatz ++ Seevetal/A1 - LKW verlor Metallschiene

Winsen (ots)

Zwei Polizeibeamte bei Ingewahrsamnahme leicht verletzt

Am Donnerstag, 4.12.2025, gegen 10:45 Uhr wurde die Polizei wegen eines randalieren Mannes in die Bodelschwinghstraße gerufen. Der 24-jährige Verursacher zeigte ein stark sprunghaftes und aggressives Verhalten. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam, um ihn einem Arzt vorzustellen. Hierbei setzte sich der Mann stark zur Wehr, er trat eine 26-jährige Beamtin und einen 27-jährigen Beamten. Beide wurden dadurch leicht verletzt. Der Mann kam nach ärztlicher Begutachtung in eine psychiatrische Klinik. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Seevetal/Meckelfeld - Eingangstür hielt stand

Am Appenstädter Weg versuchten Diebe in der Nacht zu Donnerstag, 4.12.2025, in einen Imbiss einzubrechen. In der Zeit zwischen 22:30 Uhr und 10:45 Uhr setzten sie Ihr Hebelwerkzeug mehrfach an der Eingangstür an und beschädigten diese. Allerdings gelang es Ihnen nicht, in den Imbiss einzudringen. Es blieb bei Sachschaden

Neu Wulmstorf - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Penny- Parkplatz an der Bahnhofstraße kam es am 3.12.2025 zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr hatte dort ein Hyundai geparkt. Als der Fahrer später zu Hause ankam, stellte er Kratzer, Dellen und roten Fremdlack an seinem hinteren, linken Stoßfänger fest. Der Schaden dürfte auf dem Parkplatz durch das Rangieren eines benachbarten Fahrzeugs entstanden sein.

Hinweise nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter der Tel.-Nr. 040 33441990 entgegen.

Seevetal/A1 - LKW verlor Metallschiene

Die Autobahnpolizei Maschen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am 1.12.2025, gegen 17:30 Uhr, auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen ereignet hatte. Zwischen der Landesgrenze Hamburg und dem Maschener Kreuz war ein PKW-Fahrer auf dem linken von drei Fahrstreifen unterwegs, als ich vom Auflieger eines LKW, der auf der mittleren Spur fuhr, eine etwa drei Meter lange Metallstange löste. Die Stange prallte gegen den PKW. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der Sattelzug setzte seine Fahrt in Richtung Maschener Kreuz fort. Zu dem Auflieger ist nur bekannt, dass er ein blaues Planenverdeck hatte.

Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug nimmt die Autobahnpolizei Maschen unter der Tel.-Nr. 04105 620-200 entgegen.

