Polizei Düsseldorf

POL-D: Niederkassel - Am Deich - Einbrechertrio von Zeugen bei Tatausführung gestört - Ein Tatverdächtiger festgenommen - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 23. November 2025, 18:40 Uhr

Aufmerksame Nachbarn wurden am Sonntagabend zum Verhängnis eines Einbrechertrios, das versuchte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Zwei der Täter konnten die Flucht ergreifen, ein Tatverdächtiger wurde durch die Nachbarn, die zufälligerweise Polizeibeamte sind, festgehalten.

Dass Polizeibeamte beruflich mit Einbrechern zu tun haben, ist nichts Ungewöhnliches. Dass allerdings ein Einbruchsversuch in unmittelbarer Nachbarschaft der eigenen Privatwohnung stattfindet, ist schon eher außergewöhnlich. Das Pärchen vernahm gegen 18:40 Uhr verdächtige Geräusche im Treppenhaus gegenüber ihrer eigenen Wohnung. Bei einem Blick durch den Spion der Wohnungstür blitzte kurz der Lichtkegel einer Taschenlampe auf. Die beiden Zeugen schauten daraufhin im Treppenhaus nach und stießen dort auf drei Männer, welche umgehend die Flucht ergriffen. Hierbei kam es zu einem kurzen Gerangel, da beide Polizeibeamten versuchten, die Täter im Treppenhaus festzuhalten. Zwei der Täter konnten aus dem Mehrfamilienhaus flüchten, der dritte flüchtete in den Keller des Hauses und versteckte sich dort. Der Zeuge positionierte sich vor der Kellertür, während seine Frau über Notruf ihre Kollegen verständigte. In diesem Moment wollte der mutmaßliche Einbrecher aus dem Keller zu flüchten. Hierbei versuchte er vergeblich mit einem Schraubendreher auf den Zeugen einzustechen. Der 26-jährige Tatverdächtige mit kroatischer Staatsangehörigkeit konnte zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fixiert werden. Die beiden flüchtigen Täter werden zum einen als circa 30 Jahre alt, bekleidet mit einer graublauen Jacke und schwarzem Rucksack sowie zum anderen als ebenfalls circa 30 Jahre beschrieben. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei weitere Zeugen, die Hinweise zum Fluchtweg, der Identität oder einem Fluchtfahrzeug der beiden Komplizen geben können, sich unter der 0211 8700 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

