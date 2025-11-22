PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Fußgänger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt - Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Samstag, 22. November, 01:25 Uhr

Die Düsseldorfer Polizei sucht nach Zeugen eines Unfalls, der sich in der Nacht zu Samstag in Pempelfort ereignete. Ein Fußgänger war von einem bislang Unbekannten angefahren und in der Folge lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überquerte in der Nacht ein 33 Jahre alter Mann aus den Niederlanden zu Fuß die Kaiserstraße (vom Hofgarten aus kommend), als er plötzlich von einem Pkw erfasst wurde. Laut einer Zeugenaussage sollte der Fahrer nach der Kollision kurz angehalten, dann aber nach wenigen Sekunden seine Fahrt in Richtung Innenstadt fortgesetzt haben. Es sollte sich um einen schwarzen SUV handeln. Der 33-Jährige kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Die Düsseldorfer Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise.

Personen, die den Unfall gesehen habe und/oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer/Pkw machen können, melden sich bitte beim zuständigen Verkehrskommissariat 1 unter 0211-8700.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren