Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Fußgänger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt - Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Samstag, 22. November, 01:25 Uhr

Die Düsseldorfer Polizei sucht nach Zeugen eines Unfalls, der sich in der Nacht zu Samstag in Pempelfort ereignete. Ein Fußgänger war von einem bislang Unbekannten angefahren und in der Folge lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überquerte in der Nacht ein 33 Jahre alter Mann aus den Niederlanden zu Fuß die Kaiserstraße (vom Hofgarten aus kommend), als er plötzlich von einem Pkw erfasst wurde. Laut einer Zeugenaussage sollte der Fahrer nach der Kollision kurz angehalten, dann aber nach wenigen Sekunden seine Fahrt in Richtung Innenstadt fortgesetzt haben. Es sollte sich um einen schwarzen SUV handeln. Der 33-Jährige kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Die Düsseldorfer Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise.

Personen, die den Unfall gesehen habe und/oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer/Pkw machen können, melden sich bitte beim zuständigen Verkehrskommissariat 1 unter 0211-8700.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell