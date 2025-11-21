Polizei Düsseldorf

POL-D: Bürgerinformation - Am Polizeipräsidium 1 - Polizeiwache Bilk zurück an alter Wirkungsstätte - Aber mit neuer Adresse

Düsseldorf (ots)

Die Polizeiwache Bilk zieht am kommenden Montag (24. November) wieder an ihren alten Standort. Damit ist sie ins Zentrum der Polizeiinspektion Süd zurückgekehrt. Mit Beginn des Spätdienstes werden die Beamtinnen und Beamten den Wachbetrieb "Am Polizeipräsidium 1" aufnehmen. Erst Ende Oktober bekam der ehemalige Jürgensplatz diese neue Adresse.

Im Dezember 2017 war die Wache Bilk zunächst in das ehemalige NRW-Innenministerium an der Haroldstraße und im Dezember 2023 weiter in eine provisorische Liegenschaft an der Fährstraße gezogen. Am Montag, ab 06:00 Uhr, schließt die Anzeigenaufnahme in der Fährstraße nun ihre Türen. Die Polizistinnen und Polizisten stehen Ihnen zur Anzeigenaufnahme ab Dienstag (25.November) 13:00 Uhr, wieder rund um die Uhr in der "neuen" Polizeiwache in Bilk zur Verfügung. Zwischen Montagmorgen und Dienstagmittag vertreten die benachbarten Polizeiwachen des Polizeipräsidiums Düsseldorf bei der Anzeigenaufnahme.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell