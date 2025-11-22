Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbach - Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 21. November 2025, 20:32 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Unterbach wurde eine Fußgängerin so schwer verletzt, dass Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte. Die Frau kam in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 80 Jahre alte Frau aus Düsseldorf mit ihrem Hyundai auf der Gerresheimer Landstraße. Als sie nach links in die Dellestraße abbog, kam es dort zu einer Kollision mit einer Fußgängerin. Die 60-jährige Düsseldorferin stürzte infolge des Aufpralls zu Boden und verletzte sich schwer. Lebensgefahr konnte später im Krankenhaus ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

