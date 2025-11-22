Polizei Düsseldorf

POL-D: Hassels - Versuchter Raub auf Kiosk - Täter flüchten ohne Beute - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Freitag, 21. November 2025, 20:20 Uhr

Die Düsseldorfer Polizei sucht nach Zeugen eines Raubes auf einen Kiosk in Hassels am Freitagabend. Zwei Unbekannte hatten den Inhaber bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Als der Mann der Aufforderung nicht nachkam und sich zur Wehr setzen wollte, flüchtete das Duo ohne Beute.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betraten die beiden Unbekannten einen Kiosk an der Potsdamer Straße. Einer der beiden bedrohte den Kioskinhaber mit einer hellgrünen Pistole und forderte die Herausgabe des Kasseninhaltes. Als der Mann signalisierte, dass er kein Geld aushändigen und sich wehren wollte, ergriffen die beiden Täter ohne Beute die Flucht.

Die beiden sind 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß. Sie waren schwarz gekleidet und trugen schwarze Handschuhe sowie schwarze Masken. Einer der beiden hatte eine hellgrüne Pistole dabei.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

