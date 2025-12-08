POL-WL: Räder von PKW abmontiert ++ Seevetal/Meckelfeld - Wohnhauseinbrüche ++ Seevetal/Meckelfeld - Sachbeschädigung an Schulgebäude ++ Buchholz - Blumendiebstahl vor den Augen der Polizei

Polizeiinspektion Harburg

Stelle (ots)

Räder von PKW abmontiert

Auf dem Pendlerparkplatz am Penellweg haben Diebe die Räder eines dort abgestellten VW Tiguan entwendet. Den Wagen hatten die Diebe dazu auf Ziegelsteinen aufgebockt. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag, 6.12.2025, 18 Uhr und Sonntag, 12 Uhr. Der Schaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

Seevetal/Meckelfeld - Wohnhauseinbrüche

In der Rönneburger Straße drangen Diebe am Sonntag, 7.12.2025, in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 21:30 Uhr, in ein Reihenhaus ein. Die Täter hatten dazu ein Fenster aufgehebelt und anschließend einige Räume durchsucht. Ob sie Beute machten, ist noch unbekannt.

In der Glockenstraße versuchten die Täter am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus ihr Glück. Sie gelangten durch eine Balkontür in die Wohnung, nahmen Schmuck und Bargeld an sich. Dann stellten sie aber offenbar fest, dass sich jemand im Schlafzimmer aufhielt, und verließen die Räume wieder, bevor sie den Rest der Wohnung noch durchsuchen konnten.

Hinweise nimmt den beiden Fällen der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Seevetal/Meckelfeld - Sachbeschädigung an Schulgebäude

In der Zeit zwischen Samstag, 6.12.2025, 14:30 Uhr und Sonntag, 14:45 Uhr, haben Unbekannte bei der Grundschule in der Straße Am Schulteich zwei Fenster am Gebäude der Vorschule zerstört. Die Täter traten die Scheiben vermutlich ein.

Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Buchholz - Blumendiebstahl vor den Augen der Polizei

Am Sonntag, 7.12.2025, gegen 12:15 Uhr waren Polizeibeamte in der Lindenstraße auf Streife. Dabei fiel ihnen eine Frau auf, die die Lindenstraße entlang ging und sich plötzlich vor einem Restaurant an einem Hochbeet zu schaffen machte. Die Frau grub eine Christrose aus dem Beet aus und nahm sie mit.

Die Beamten liefen der Frau hinterher und stoppten sie. Bei ihr fanden sie nicht nur die Christrose, sondern auch eine Heidepflanze, die sie offenbar kurz zuvor bei einem anderen Geschäft ausgegraben hatte. Sachdienliche Angaben machte die Frau nicht. Sie war deutlich alkoholisiert. Die beiden Pflanzen wurden den Eigentümern zurückgegeben und wieder eingesetzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

