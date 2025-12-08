Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mutmaßliches Diebesgut sichergestellt - Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Rosengarten/Vahrendorf (ots)

Am 05.11.2025 sind bei Gartenarbeiten im Kirchweg zwölf Armbanduhren und zwei Armbandkettenglieder aufgefunden worden.

Der Zeitraum des Ablegens kann durch die Hinweisgeberin auf den Zeitraum zwischen dem 29.10.25 und dem 05.11.2025 eingrenzen.

Es ist davon auszugehen, dass es sich um Diebesgut handelt. Es handelt sich um verschiedenste Modelle, augenscheinlich eher Modeschmuck.

Bislang konnten die Schmuckstücke keiner Straftat zugeordnet werden. Deswegen werden nun Bilder veröffentlicht.

Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Telefon 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell