POL-HP: Birkenau - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) - Am Freitag, den 12.12.2025 gegen 08:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer jugendlichen E-Scooter Fahrerin und einer noch unbekannten weiblichen Verkehrsteilnehmerin in der Nibelungenstraße in 64646 Heppenheim. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich die E-Scooter Fahrerin leicht. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen handeln. Die Unfallverursacherin ...

