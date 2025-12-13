POL-HP: Birkenau - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht
Birkenau (ots)
Am Donnerstag (11.12.) kam es gegen 11:35 Uhr in der Wilhelmstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Aus bislang unbekannter Ursache wurde hierbei ein geparkter VW beschädigt. In Folge dessen entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-7060 entgegen.
