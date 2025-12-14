PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Grasellenbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Grasellenbach (ots)

Am Freitag den (12.12.) zwischen 08:00 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Toyota Yaris, der auf dem Parkplatz einer Seniorenresidenz in der Heinrich-Glücklich-Straße in Grasellenbach geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500EUR.

Hinweise auf den Unfallverursacher werden auf der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Nummer 06207 94050 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 13.12.2025 – 03:44

    POL-HP: Birkenau - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Birkenau (ots) - Am Donnerstag (11.12.) kam es gegen 11:35 Uhr in der Wilhelmstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Aus bislang unbekannter Ursache wurde hierbei ein geparkter VW beschädigt. In Folge dessen entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-7060 ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 15:44

    POL-HP: Einhausen - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

    Einhausen (ots) - Am Freitag, 12.12.25, ereignete sich zw. Einhausen und Lorsch auf der verlängerten Waldstr. ein Verkehrsunfall. Am Ortsausgang von Einhausen befuhren zwei PKWs die Straße Ri. Lorsch. Nach Aussagen eines der PKW Fahrer habe er mit seinem dunkel blauen VW Eos, trotz Überholverbots einen anderen PKW Fahrer, blauer Mercedes C-Klasse, überholt. Der zuvor überholte PKW Fahrer überholte anschließend den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren