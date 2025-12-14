POL-HP: Grasellenbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!
Grasellenbach (ots)
Am Freitag den (12.12.) zwischen 08:00 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Toyota Yaris, der auf dem Parkplatz einer Seniorenresidenz in der Heinrich-Glücklich-Straße in Grasellenbach geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500EUR.
Hinweise auf den Unfallverursacher werden auf der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Nummer 06207 94050 entgegen genommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim
Telefon: 06206 / 9440-0
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell