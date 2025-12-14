PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Fürth - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Fürth (ots)

Am Sonntag den 14.12.2025 zwischen 08:30 Uhr und 10:30 Uhr ereignete sich auf den Parkplätzen der katholischen Kirche Maria Himmelfahrt in Fürth Krumbach ein Verkehrsunfall. Hier wurde ein geparkter Opel Astra beschädigt. Der Schaden wird derzeit auf eine Höhe von ca. 2000 Euro geschätzt. Der bislang unbekannte Verkehrsunfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim zu melden. Tel.: 06252 706 - 0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Heppenheim
Weiherhausstraße 21
64646 Heppenheim
Telefon: 06252-7060
SB. Kohlmann, PHK, i. A. Hohmann, PHK

