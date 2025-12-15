PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einfamilienhaus im Visier von Einbrechern/Kripo ermittelt

Groß-Gerau (ots)

Am Samstag (13.12.), in der Zeit zwischen 15.30 und 18.20 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Adalbert-Stifter-Straße in Dornheim. Die Kriminellen brachen zunächst ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie das Haus und entwendeten Schmuck. Das Kommissariat 21/22 aus Rüsselsheim hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach möglichen Zeugen, die Hinweise geben können.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
