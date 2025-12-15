POL-DA: Groß-Gerau: Einfamilienhaus im Visier von Einbrechern/Kripo ermittelt
Groß-Gerau (ots)
Am Samstag (13.12.), in der Zeit zwischen 15.30 und 18.20 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Adalbert-Stifter-Straße in Dornheim. Die Kriminellen brachen zunächst ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie das Haus und entwendeten Schmuck. Das Kommissariat 21/22 aus Rüsselsheim hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach möglichen Zeugen, die Hinweise geben können.
Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.
