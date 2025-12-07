Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall durch verlorene Bauschaufel mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag den 05.12.2025 gegen ca. 15:00 Uhr befuhr die geschädigte Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die B41 in Fahrtrichtung Kirn. Auf Höhe der Einmündung Dickesbach kam ihr ein grauer Pritschenwagen entgegen. Dieser verlor während der Fahrt eine Bauschaufel von der Ladefläche des Fahrzeugs. Die Bauschaufel prallte gegen die Fahrzeugfront des PKWs der Geschädigten und beschädigte diesen im Frontbereich. Der Fahrzeugführer des Pritschenwagens entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610 in Verbindung zu setzen.

