Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht in der Achtstraße gegenüber Eisdiele

Birkenfeld (ots)

Am Samstag, 06.12.2025, gg. 18.00 Uhr, parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen schwarzen Seat Kombi in der Achtstraße in Birkenfeld auf dem Parkstreifen gegenüber der Eisdiele.

Als der Mann gegen 22.00 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen Unfallschaden an der Fahrzeugfront fest. Offenbar war ein anderes Fahrzeug, das vor dem Seat geparkt war, beim Rangieren gegen den Pkw des Geschädigten gestoßen.

Da sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, sucht die Polizei Birkenfeld nun Zeugen, die das Unfallgeschehen vielleicht beobachtet haben. Hinweise werden erbeten unter Tel. 06782 9910 oder per E-Mail.

