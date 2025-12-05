Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit Flucht

Idar-Oberstein (ots)

Am 05.12.2025, im Zeitraum von ca. 11:45 Uhr - 12:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Edeka-Filiale in der Mainzer Straße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß eines ordnungsgemäß geparkten PKW der Marke Toyota, in weißer Farbe, und einem derzeit unbekannten Fahrzeug. Am Toyota entstand Sachschaden an der Heckstoßstange. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell