PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Umleitung wegen längerer Lkw-Panne auf der B50
Kreisel Hinzerath in Richtung Longkamp

Morbach (ots)

Aufgrund einer Lkw-Panne auf der B50, Longkamp in Richtung Morbach (Hinzerath) wird derzeit der Verkehr in Fahrtrichtung Wittlich über Morbach (OT Gonzerath) von der Straßenmeisterei Wittlich umgeleitet. Die Bergungsarbeiten dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Morbach
Telefon: 06533-93740
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pimorbach

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 21:59

    POL-PDTR: Brand in der Gotenstraße

    Trier Ehrang (ots) - Am Mittwoch, 03.12.2025 kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Gotenstraße in Trier Ehrang. Gemeldet wurde eine Rauchentwicklung, die aus dem Obergeschoss eines Einfamilienhauses drang. Die im Objekt befindlichen Personen konnten sich eigenständig ins Freie begeben. Eine Person könnte leicht verletzt worden sein, da der Verdacht bestand, dass sie ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 04:55

    POL-PDTR: Sachbeschädigung in der Hermanisstraße in Hermeskeil

    Hermeskeil (ots) - In der Nacht vom 29.11.25 kam es gegen 01:30 Uhr in der Hermanisstraße in Hermeskeil zu einer Sachbeschädigung an einer Hauseingangstür. Unbekannte Täter schlugen das Fensterglas der Haustür ein. Die Tatbegehungsweise und das Tatmotiv sind unbekannt. Hinweise auf einen versuchten Wohnungseinbruch liegen derzeit jedoch nicht vor. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren