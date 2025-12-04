POL-PDTR: Umleitung wegen längerer Lkw-Panne auf der B50
Kreisel Hinzerath in Richtung Longkamp
Morbach (ots)
Aufgrund einer Lkw-Panne auf der B50, Longkamp in Richtung Morbach (Hinzerath) wird derzeit der Verkehr in Fahrtrichtung Wittlich über Morbach (OT Gonzerath) von der Straßenmeisterei Wittlich umgeleitet. Die Bergungsarbeiten dauern noch an.
