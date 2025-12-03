Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand in der Gotenstraße

Trier Ehrang (ots)

Am Mittwoch, 03.12.2025 kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Gotenstraße in Trier Ehrang. Gemeldet wurde eine Rauchentwicklung, die aus dem Obergeschoss eines Einfamilienhauses drang. Die im Objekt befindlichen Personen konnten sich eigenständig ins Freie begeben. Eine Person könnte leicht verletzt worden sein, da der Verdacht bestand, dass sie Rauchgas einatmete. Vorsorglich wurde eine medizinische Untersuchung in die Wege geleitet.

Das betroffene Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar. Die entstandene Schadenssumme ist gegenwärtig noch nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache des Brandes herausfinden zu können.

Für die Dauer der Maßnahmen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war die Gotenstraße gesperrt.

