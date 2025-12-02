PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti am Jugendraum Thalfang

Thalfang (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 18.11.2025, und Donnerstag, 20.11.2025, kam es am Jugendraum in Thalfang zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter besprühten die Hauswand sowie drei Container mit Graffiti. Hierdurch entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Morbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer: 06533-93740 oder per E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Telefon: 06533-93740
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pimorbach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 21:37

    POL-PDTR: Sattelzug kollidiert mit Brücke

    Trier/Pfalzel (ots) - Am 01.12.2025 ereignete sich gegen 18:25 Uhr auf dem Mäusheckerweg zwischen den Ortslagen Pfalzel und Trier Ehrang ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sattelzug mit einer Eisenbahnbrücke kollidierte. Der Fahrer des Sattelzuges schätze die Höhe seines Gespanns falsch ein, sodass der Auflieger mit der Decke der Brücke kollidierte, wodurch das Dach des Aufliegers nahezu gänzlich abgerissen wurde. Am ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 21:18

    POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung durch betrunkenen Autofahrer

    Baumholder (ots) - Am 30.11.2025 gegen 19:30 Uhr befuhr ein betrunkener Autofahrer zunächst die BAB 62 von Landstuhl kommend in Richtung Trier. Hierbei gefährdete er mindestens eine Pkw-Fahrerin, indem er sie nach dem Überholen schnitt. In Freisen verließ er die Autobahn und fuhr über die L 348 in Richtung Baumholder. Hier geriet er mehrmals komplett auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren