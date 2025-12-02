Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti am Jugendraum Thalfang

Thalfang (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 18.11.2025, und Donnerstag, 20.11.2025, kam es am Jugendraum in Thalfang zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter besprühten die Hauswand sowie drei Container mit Graffiti. Hierdurch entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Morbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer: 06533-93740 oder per E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de zu melden.

