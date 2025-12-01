PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 28.11.2025 bis zum 30.11.2025

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 28.11.2025 bis zum 30.11.2025
  • Bild-Infos
  • Download

Trier (ots)

Mit insgesamt 144 erfassten Einsatzlagen (davon 27 Strafanzeigen und 27 Verkehrsunfälle) liegt ein ereignisreiches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier.

Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:

Sachbeschädigung durch Graffiti - Täter gestellt

Am frühen Morgen des 29.11.2025 wurde der Polizei gegen 05:30 Uhr eine schwarz gekleidete Person in der Gerberstraße in Trier gemeldet, die mutmaßlich Graffiti sprayte. Einsatzkräfte begaben sich umgehend zum Einsatzort und konnten den Beschuldigten stellen. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamtinnen und Beamten weiteres Sprühmaterial auf.

Unfall unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am 30.11.2025 wurde der Polizei gegen 20:00 Uhr ein augenscheinlich alkoholisierter Mann auf einem Parkplatz in der Rindertanzstraße in Trier gemeldet. Ein Zeuge beobachtete, wie der Fahrer zunächst schlafend in seinem Fahrzeug saß, das mitten auf dem Parkplatz stand. Nachdem er angesprochen worden war, versuchte der Mann einzuparken und touchierte dabei einen anderen Pkw. Anschließend schlief er erneut ein. Die eintreffenden Polizeikräfte fanden den Mann noch genau so vor. Er war deutlich alkoholisiert. Zudem wurden bei dem Fahrer Betäubungsmittel aufgefunden. Zuletzt stellte sich dann heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Aufgrund seines zunehmend aggressiven Verhaltens wurde der Mann zur Dienststelle gebracht, wo er dann noch einen der Beamten beleidigte.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Trier
Telefon: 0651-983-0
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 21:18

    POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung durch betrunkenen Autofahrer

    Baumholder (ots) - Am 30.11.2025 gegen 19:30 Uhr befuhr ein betrunkener Autofahrer zunächst die BAB 62 von Landstuhl kommend in Richtung Trier. Hierbei gefährdete er mindestens eine Pkw-Fahrerin, indem er sie nach dem Überholen schnitt. In Freisen verließ er die Autobahn und fuhr über die L 348 in Richtung Baumholder. Hier geriet er mehrmals komplett auf die ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 12:14

    POL-PDTR: Alleinunfall B268

    Trier (ots) - Am Samstag, dem 29.11.2025, kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B268 in Höhe der Abfahrt Niedermennig. Hierbei befuhr eine Fahrzeugführerin die B268 aus Pellingen kommend in Richtung Trier. In einer Rechtskurve verlor die Fahrzeugführerin vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren PKW, schleuderte über die Gegenfahrspur und kam letztlich, auf dem Dach liegend, im Straßengraben zum Stehen. Die ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 21:22

    POL-PDTR: Verkehrsunfall- Unfallverursacher flüchtete

    Sonnenberg-Winnenberg (ots) - Am 19.November 2025,um 08.57 Uhr, ereignete sich auf der K14, Gemarkung Sonnenberg-Winnenberg, eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam vermutlich infolge von Schnee- und Eisglätte von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Zählleitpfosten. Im Anschluss verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 7000 Euro zu kümmern. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren