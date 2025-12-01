Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 28.11.2025 bis zum 30.11.2025

Trier (ots)

Mit insgesamt 144 erfassten Einsatzlagen (davon 27 Strafanzeigen und 27 Verkehrsunfälle) liegt ein ereignisreiches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier.

Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:

Sachbeschädigung durch Graffiti - Täter gestellt

Am frühen Morgen des 29.11.2025 wurde der Polizei gegen 05:30 Uhr eine schwarz gekleidete Person in der Gerberstraße in Trier gemeldet, die mutmaßlich Graffiti sprayte. Einsatzkräfte begaben sich umgehend zum Einsatzort und konnten den Beschuldigten stellen. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamtinnen und Beamten weiteres Sprühmaterial auf.

Unfall unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am 30.11.2025 wurde der Polizei gegen 20:00 Uhr ein augenscheinlich alkoholisierter Mann auf einem Parkplatz in der Rindertanzstraße in Trier gemeldet. Ein Zeuge beobachtete, wie der Fahrer zunächst schlafend in seinem Fahrzeug saß, das mitten auf dem Parkplatz stand. Nachdem er angesprochen worden war, versuchte der Mann einzuparken und touchierte dabei einen anderen Pkw. Anschließend schlief er erneut ein. Die eintreffenden Polizeikräfte fanden den Mann noch genau so vor. Er war deutlich alkoholisiert. Zudem wurden bei dem Fahrer Betäubungsmittel aufgefunden. Zuletzt stellte sich dann heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Aufgrund seines zunehmend aggressiven Verhaltens wurde der Mann zur Dienststelle gebracht, wo er dann noch einen der Beamten beleidigte.

