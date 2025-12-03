Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung in der Hermanisstraße in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

In der Nacht vom 29.11.25 kam es gegen 01:30 Uhr in der Hermanisstraße in Hermeskeil zu einer Sachbeschädigung an einer Hauseingangstür. Unbekannte Täter schlugen das Fensterglas der Haustür ein. Die Tatbegehungsweise und das Tatmotiv sind unbekannt. Hinweise auf einen versuchten Wohnungseinbruch liegen derzeit jedoch nicht vor. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de zu wenden.

