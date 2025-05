Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Mann belästigt mehrere Frauen im Lüneburger Bahnhof

Bremen (ots)

Tatort: Bahnhof Lüneburg

Tatzeit: Dienstag, 29.04.2025 / 14:10 Uhr

Bereits am vergangenen Dienstagnachmittag soll ein 38-Jähriger mehrere Frauen im Lüneburger Hauptbahnhof belästigt haben. Die Lüneburger Bundespolizei ermittelt wegen sexueller Belästigung.

Der Vorfall wurde erst am 30.04.2025 bekannt, nachdem eines seiner Opfer online Strafanzeige erstattet hatte. Die 22-Jährige berichtete, dass sie von dem dunkelhäutigen Mann mehrfach auf Gleis 1 belästigt worden sei. Er habe ihr unter anderem ein Kondom gezeigt und ihr eindeutige Avancen gemacht. Außerdem habe sie beobachtet, wie er zwei andere Frauen am Bahnsteig angesprochen und in ähnlicher Weise belästigt habe. Im weiteren Verlauf soll er andere Reisende angeschrien und sich verbal aggressiv verhalten haben. Der 38-Jährige wurde anschließend von einer gemeinsamen Streife aus Bundes - und Landespolizei aufgrund seines ordnungsstörenden Verhaltens in Gewahrsam genommen. Zu diesem Zeitpunkt habe die Geschädigte die Belästigung nicht angezeigt. Sie habe sich erst einen Tag später dazu entschieden, den Vorfall zur Anzeige zu bringen.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung und bittet mögliche weitere Geschädigte, sich bei der Bundespolizeiinspektion Bremen unter Tel. 0421/16299 - 7777 oder bpoli.bremen@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell