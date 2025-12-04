Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Spielend Verkehrsregeln lernen - Das "Tabaluga-Mobil" kommt nach Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Die Statistik wirkt auf den ersten Blick erschreckend: Im Jahr 2024 verunglückten laut den Zahlen des Statistischen Bundesamts in Deutschland mehr als 27.000 Kinder bei Verkehrsunfällen. Um dieser hohen Anzahl entgegenzuwirken, unterstützt die Aktion-Kinderunfallhilfe e.V., Aktion TEILEn e.V. sowie die Peter-Maffay-Stiftung ein bundesweit einzigartiges Verkehrssicherheitsprojekt, das sogenannte Tabaluga-Mobil (ehemals Roter-Ritter-Mobil).

Haupttreiber des Tabaluga-Mobils ist TEILEn e.V. Teilehersteller, Großhandel und Werkstätten arbeiten für die Funktion, aber auch die Sicherheit von Fahrzeugen. Mit dem Verein übernimmt die Branche Verantwortung für Kinder im Straßenverkehr, weil noch immer so viele in einen Unfall verwickelt sind. Es gibt mittlerweile über 60 dieser Verkehrsschulen auf Rädern in Deutschland und das Ziel von TEILEn e.V. und Aktion Kinder-Unfallhilfe e.V. ist, dass es noch viele mehr werden.

Dank der finanziellen Unterstützung der vorgenannten Organisationen sowie der Firma GK-Autoteile GmbH verfügt nun auch der Landkreis Birkenfeld über ein solches Mobil, welches künftig seinen Beitrag leisten soll, Kinder auf die Gefahren des Straßenverkehrs vorzubereiten und entsprechend zu schützen.

Bei dem Tabaluga-Mobil handelt es sich um einen Anhänger. Er beinhaltet eine Vielzahl von Utensilien zur spielerischen Verkehrserziehung. Darin sind u.a. sogenannte Balanceboards, Springseile, Laufräder und Tretroller, aber auch weitere Geschicklichkeitsspiele zur Förderung von Koordination und Konzentration sowie Fahrradhelme, Verkehrszeichen, Ampeln, eine Hell-Dunkel-Box und weitere Lernmaterialien enthalten. Damit wird das Erlernen von Verkehrsregeln für Kinder spielend leichtgemacht. Den Kindertagesstätten und Grundschulen im Landkreis Birkenfeld steht ab sofort die Möglichkeit zur Verfügung, das Mobil für Zwecke der (frühkindlichen) Verkehrserziehung sowie für Veranstaltungen auszuleihen. Die Koordination wird durch die Jugendverkehrsschule der Polizei Birkenfeld übernommen, wo der Anhänger stationiert sein wird.

Entstanden aus einer Idee eines engagierten Verkehrspolizisten (PHK Edgar Eden) sowie eines Pädagogen (Jörg Siefker) aus Nordhorn wurden bundesweit in den letzten Jahren bereits 68 Mobile an verschiedene Polizeibehörden, Verkehrswachten und weitere Organisationen ausgeliefert, um ihren Beitrag zu leisten, die Kinder bestmöglich auf den Straßenverkehr vorzubereiten.

Die Aktion Kinder-Unfallhilfe e.V. setzt sich seit vielen Jahren u.a. dafür ein, Kindern und Jugendlichen, welche Opfer eines Verkehrsunfalls geworden sind, physisch und psychisch zu begleiten. Gemeinsam mit der Brancheninitiative TEILEn e.V., ein Zusammenschluss von Fahrzeugteile-Herstellern sowie -händlern, werden Projekte wie das Tabaluga-Mobil finanziell unterstützt. Im Rahmen der Nachsorge nach einem Unfallereignis arbeitet TEILEn e.V. eng mit der Peter-Maffay-Stiftung zusammen. Durch entsprechende Zuwendungen wird für eine Vielzahl unfallverletzter Kinder ein Nachsorge-Aufenthalt in Einrichtungen der Stiftung in Deutschland oder auf Mallorca ermöglicht.

Die Kreisverwaltung Birkenfeld konnte als Netzwerkpartner gewonnen werden. "Wir unterstützen das Tabaluga-Mobil sehr gerne, denn hier werden unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer spielerisch an das so wichtige Thema Verkehrserziehung herangeführt", so Christine Enders (Abteilungsleiterin Jugend und Schulen).

Der Verkehrssicherheitsberater der Polizei Birkenfeld, Polizeihauptkommissar Markus Bolle, weist in diesem Zusammenhang auf die hohe Bedeutung der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit im frühkindlichen Bereich hin. "Das Tabaluga-Mobil ist eine großartige Unterstützung für die verkehrspädagogische Arbeit in dieser Zielgruppe. Die Kinder lernen auf spielerische Weise, wie sie sich sicher im Straßenverkehr bewegen. Mit dem Mobil steht den Erzieherinnen und Erziehern im Landkreis Birkenfeld nun eine weitere Möglichkeit zur Verfügung, dieses wichtige Thema Kindern, insbesondere im Vorschulalter, zu vermitteln, um diese im Straßenverkehr noch besser schützen zu können. Mein Dank gilt der Firma GK-Autoteile GmbH und der Kreisverwaltung Birkenfeld sowie allen an diesem Projekt beteiligten Organisationen für ihr Engagement."

Auch Landrat Miroslaw Kowalski betont die Bedeutung des Projekts: "Das Tabaluga-Mobil ist ein echter Gewinn für unseren Landkreis und leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit unserer Jüngsten."

Am 04.12.2025 erfolgte im Schloss Birkenfeld, Sitz der Kreisverwaltung, im Beisein von Vertretern aller in das Projekt involvierten Firmen, Organisationen und Behörden die feierliche Übergabe des Mobils an die Verkehrssicherheitsberater der Polizei.

