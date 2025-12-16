Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Fußgängerin in Oberbantenberg angefahren
Wiehl (ots)
Am Montag (15. Dezember) kam es in Oberbantenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Gegen 16 Uhr war eine 24-jährige Wiehlerin mit ihrem Audi auf der Oberbantenberger Straße in Richtung Hunstig unterwegs. In Höhe einer Bushaltestelle kollidierte sie mit einer 14-jährigen Fußgängerin aus Wiehl, die vor ihr auf die Fahrbahn trat. Die Jugendliche kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.
