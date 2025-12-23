PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Nachtrag zur Pressemitteilung: E-Scooter Fahrer gestürzt und lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht vom 21.12.2025 um 10:51 Uhr

Knittlingen (ots)

Der am vergangenen Samstag in der Friedenstraße gestürzte 39-Jährige, erlag am Abend des 22.12.2025 in einem Krankenhaus seiner Verletzungen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Sturzgeschehens dauern weiterhin an.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 11:31

    POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Einbruch in Wohnanwesen - Zeugen gesucht

    Bad Liebenzell (ots) - Am Montagabend ist es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand nutzte eine bislang unbekannte Täterschaft die Abwesenheit einer Gassirunde aus. Die Einbrecher drangen im Zeitraum zwischen 18:45 Uhr bis 19:40 Uhr, gewaltsam in eine südlich von Bad Liebenzell am Waldrand gelegene Wohnung ein. Im Inneren ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:32

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

    Enzkreis (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, ist es im Ortsteil Stein zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich unbekannte Täterschaft gegen 04:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem in der Keltenstraße gelegenen Anwesen. Im Inneren des Hauses wurden mehrere Zimmer durchwühlt. Ob und was genau sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren