POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Nachtrag zur Pressemitteilung: E-Scooter Fahrer gestürzt und lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht vom 21.12.2025 um 10:51 Uhr

Enzkreis (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, ist es im Ortsteil Stein zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich unbekannte Täterschaft gegen 04:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem in der Keltenstraße gelegenen Anwesen. Im Inneren des Hauses wurden mehrere Zimmer durchwühlt. Ob und was genau sie ...

mehr