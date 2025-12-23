POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Nachtrag zur Pressemitteilung: E-Scooter Fahrer gestürzt und lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht vom 21.12.2025 um 10:51 Uhr
Knittlingen (ots)
Der am vergangenen Samstag in der Friedenstraße gestürzte 39-Jährige, erlag am Abend des 22.12.2025 in einem Krankenhaus seiner Verletzungen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Sturzgeschehens dauern weiterhin an.
