Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Kleinkraftrad in Flammen - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (16. Dezember, 16:35 Uhr) brannte ein Kleinkraftrad auf einem Firmengelände an der Weststraße.

Eine Zeugin (45) verständigte die Einsatzkräfte. Als die Beamten eintrafen, löschte die Feuerwehr bereits die Flammen. Die Polizisten informierten den Besitzer des Kraftrades über den Brand.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell