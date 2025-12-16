PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet/Obermarxloh/Walsum: 45-Jährige vermisst - Polizei bittet um Unterstützung

Duisburg (ots)

Die Duisburger Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Seit Mittwochmittag (10. Dezember, 14 Uhr) wird die 45-jährige Zeliha K. vermisst.

Die Familie der Vermissten meldete der Polizei, dass sie ihr Zuhause an der Maxstraße verließ, um ein nahegelegenes Einkaufszentrum aufzusuchen, jedoch nicht zurückkehrte. Sie soll ein Ausweisdokument bei sich führen, eine kräftige Statur und eine Gangauffälligkeit haben. Aufgrund ihrer körperlichen und geistigen Verfassung ist eine hilflose Lage der 1,60 Meter großen Vermissten nicht ausgeschlossen.

Intensive Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos und dauern weiterhin an. Fotos der Vermissten finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/189464

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger, die Augen offenzuhalten und beim Antreffen von Zeliha K. unverzüglich den Notruf 110 zu wählen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

