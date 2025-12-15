Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Duo raubt entwertete Pfandbons - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Nach Geschäftsschluss am Samstagabend (13. Dezember, gegen 20:15 Uhr) sind zwei Mitarbeiter (18 und 33 Jahre alt) eines Getränkemarktes an der Herbststraße Opfer eines Raubdelikts geworden. Die beiden Angestellten brachten die Tageseinnahmen sowie eine Tüte mit entwerteten Pfandrückgabebons über den Firmenparkplatz zu einer angrenzenden Filiale. Dabei traten zwei Männer von hinten an sie heran. Einer der Unbekannten sprühte eine bislang unbekannte Flüssigkeit in Richtung der Mitarbeiter, während der zweite Täter dem 18-Jährigen die Tüte mit den Pfandbons entriss.

Anschließend flüchteten die Täter mit der wertlosen Beute in unbekannte Richtung. Die Tageseinnahmen verblieben bei den Mitarbeitern. Beide Männer blieben unverletzt.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Sie werden wie folgt beschrieben: etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, circa 18 Jahre alt, schwarze Jacke, einer trug eine helle Hose, der andere eine schwarze Hose. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell