Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Neue Masche: Trickbetrüger geben vor, vor Trickbetrügern zu warnen

Duisburg (ots)

Am Freitagmittag (12. Dezember, 12:40 Uhr) gaukelte ein Betrüger-Duo einer Dame (88) vom Kalkweg vor, dass sie der Seniorin einige Tipps an die Hand geben wollen, wie sie sich vor Betrugsmaschen schützen kann. Daraufhin ließ die Duisburgerin die zwei Männer in ihre Wohnung. Den angeblichen Präventionsmitarbeitenden gelang es, an die EC-Karte der Rentnerin zu kommen. Dann verließen sie die Wohnung in unbekannte Richtung und die 88-Jährige verständigte die Polizei.

Den Einsatzkräften gegenüber beschrieb die Dame das Duo so: Beide sollen zwischen 30 und 40 Jahren alt, ungefähr 1,75 Meter groß und schlank gewesen sein, blonde, kurze Haare gehabt und schwarze Kleidung getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Betrüger beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

