POL-DU: Dellviertel: Ladendieb im Einkaufszentrum ertappt - Anzeige

Duisburg (ots)

Der Ladendetektiv (56) einer Parfümerie deckte am Donnerstagnachmittag (11. Dezember, 17:13 Uhr) einen Diebstahl in einem Geschäft eines Einkaufszentrums an der Königstraße auf.

Der 56-Jährige beobachtete einen jungen Mann (16), der ein Parfüm in seine Tasche steckte und ohne zu bezahlen den Laden verließ. Als der Detektiv ihn ansprach, versuchte der Jugendliche die Flucht zu ergreifen - erfolglos. Nachdem es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist, bei der niemand verletzt wurde, brachte der Ladendetektiv den renitenten Dieb in das Büro und verständigte die Polizei.

Die Einsatzkräfte nahmen den räuberischen Diebstahl auf. Der 16-Jährige muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

