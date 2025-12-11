PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Dellviertel: Weihnachtsmarkt-Kontrollen: Polizei überprüft E-Scooter- und Fahrradfahrer in der Fußgängerzone

Duisburg (ots)

Polizisten des Verkehrsdienstes führten am Dienstagabend (9. Dezember) eine gezielte Kontrolle von E-Scootern und Fahrrädern im Bereich der Fußgängerzone rund um die Königstraße durch. Hintergrund der Kontrolle: Während des Weihnachtsmarktes ist dort die Nutzung von Rädern und Elektrokleinstfahrzeugen nicht erlaubt. Trotzdem zeigten sich mehrere Verkehrsteilnehmer unachtsam und fuhren verbotswidrig durch die Fußgängerzone. Die Bilanz der Kontrolle: Die Einsatzkräfte erhoben insgesamt 29 Verwarngelder.

Ein besonderer Vorfall ereignete sich bei der Kontrolle eines 17-jährigen Duisburgers. Der junge Mann fiel den Beamten durch eine auffällig hohe Geschwindigkeit mit seinem E-Scooter auf. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Polizisten fest, dass der E-Scooter mit verschiedenen Fahrmodi ausgestattet war, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h überschreiten konnten. Dennoch war das Fahrzeug mit einem gültigen Versicherungskennzeichen versehen. Die Polizisten stellten den E-Scooter zur Beweissicherung sicher. Die anschließende Auswertung ergab, dass das Fahrzeug manipuliert worden war, um schneller als erlaubt zu fahren. Es wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Die Anwesenheit der Polizei auf dem Weihnachtsmarkt wurde von vielen Bürgern positiv wahrgenommen. Einige nutzten die Gelegenheit für ein Gespräch mit den Beamten. Besonders bei den jüngeren Besuchern sorgte die Aktion für Begeisterung: Einige Kinder durften auf dem Polizeimotorrad Platz nehmen und sich fotografieren lassen.

