PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendieb erbeutet Geldbeutel

Kaiserslautern (ots)

Die Shoppingtour einer Stadtbewohnerin endete am Montagnachmittag mit einer Anzeige bei der Polizei. Wie die Frau den Beamten mitteilte, war sie gegen 14:15 Uhr in einem Non-Food-Discounter in der Fruchthallstraße einkaufen. An der Kasse bemerkte die 60-Jährige, dass ihr Rucksack offenstand. Der Geldbeutel fehlte. In dem Portemonnaie befanden sich Ausweisdokumente und eine Bankkarte. Die Frau vermutet, dass ein Mann, der sie kurz zuvor angerempelt hatte, etwas mit dem Diebstahl zu tun haben könnte. Sie beschreibt ihn als etwa 1,65 Meter groß und zwischen 35 und 40 Jahre alt. Der Unbekannte hatte eine dunkle Hautfarbe, einen Dreitagebart, dunkelbraunes, lockiges Haar und war schlank. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Taschendiebstahls aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 14:03

    POL-PPWP: Langfinger greift in Bus zu

    Kaiserslautern (ots) - Eine Seniorin meldete sich am Samstagmorgen bei der Polizei. Bei den Beamten gab die Frau zu Protokoll, sie sei Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Nach ihrer Schilderung war die 90-Jährige am Freitagmittag, gegen 12 Uhr mit der Buslinie 105 vom Rathaus in Richtung Lothringer Dell unterwegs. Als sie später ausstieg, bemerkte die Frau, dass der Reißverschluss ihrer Tasche geöffnet war. Bei ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:56

    POL-PPWP: Pkw geöffnet und Innenraum durchwühlt

    Sulzbachtal (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In der Pferchstraße wurde am frühen Samstagmorgen in ein Fahrzeug eingebrochen. Die Unbekannten durchwühlten die Mittelkonsole und das Handschuhfach des am Straßenrand geparkten Wagens und machten sich im Anschluss aus dem Staub. Nach den bisherigen Ermittlungen griffen die Langfinger gegen 5:45 Uhr zu. Wie es den Tätern gelang, den verschlossenen Pkw zu öffnen, ist derzeit ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 12:10

    POL-PPWP: Einbruch in Bürocontainer

    Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag in einen Bürocontainer in der Straße "Am Kreuzweg" ein. Die Einbrecher gelangten über ein Fenster in den Container und entwendeten Bargeld im dreistelligen Bereich. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr und Donnerstag, 6:30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren