POL-PPWP: Taschendieb erbeutet Geldbeutel

Kaiserslautern (ots)

Die Shoppingtour einer Stadtbewohnerin endete am Montagnachmittag mit einer Anzeige bei der Polizei. Wie die Frau den Beamten mitteilte, war sie gegen 14:15 Uhr in einem Non-Food-Discounter in der Fruchthallstraße einkaufen. An der Kasse bemerkte die 60-Jährige, dass ihr Rucksack offenstand. Der Geldbeutel fehlte. In dem Portemonnaie befanden sich Ausweisdokumente und eine Bankkarte. Die Frau vermutet, dass ein Mann, der sie kurz zuvor angerempelt hatte, etwas mit dem Diebstahl zu tun haben könnte. Sie beschreibt ihn als etwa 1,65 Meter groß und zwischen 35 und 40 Jahre alt. Der Unbekannte hatte eine dunkle Hautfarbe, einen Dreitagebart, dunkelbraunes, lockiges Haar und war schlank. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Taschendiebstahls aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

