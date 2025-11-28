POL-PPWP: Einbruch in Bürocontainer
Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots)
Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag in einen Bürocontainer in der Straße "Am Kreuzweg" ein. Die Einbrecher gelangten über ein Fenster in den Container und entwendeten Bargeld im dreistelligen Bereich. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr und Donnerstag, 6:30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 jederzeit entgegen. |elz
