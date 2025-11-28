Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrugsversuch beim Online-Verkauf vereitelt

Kreis Kaiserslautern (ots)

Eine Frau aus dem Kreis Kaiserslautern hat am Donnerstag einen Betrugsversuch bei der Polizei angezeigt. Die 23-Jährige wollte ein Küchengerät über eine Onlineplattform verkaufen. Ein vermeintlicher Käufer schickte ihr einen QR-Code zu und forderte sie auf, damit ihr Bankkonto zu verifizieren. Nach dem Scannen des Codes sollte sie einen fiktiven Betrag zur Bestätigung freigeben. Als die Frau die Anweisungen befolgt hatte, wurde sie misstrauisch und überprüfte ihr Onlinebanking. Dort war bereits eine vierstellige Abbuchung vorgemerkt. Gemeinsam mit ihrer Bank konnte sie die Transaktion noch rechtzeitig stoppen. Sie erstattete im Anschluss Anzeige gegen den vermeintlichen Käufer. Die Ermittlungen laufen. |elz

