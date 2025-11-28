POL-PPWP: Wohnungseinbruch
Kaiserslautern (ots)
Unbekannte sind am Donnerstagnachmittag in eine Wohnung in der Friedensstraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten die Wohnungstür auf und machten sich an einem Aktenkoffer zu schaffen. Entwendet wurde nichts. Der Einbruch ereignete sich zwischen 13:30 Uhr und 18 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |elz
