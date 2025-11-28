POL-PPWP: Wohnungseinbruch

Kreis Kusel (ots) - Die Kriminalpolizei warnt vor Trickbetrügern, die derzeit im Landkreis Kusel unterwegs sind. In zwei bekannten Fällen verschafften sich die Täter unter falschen Vorwänden Zugang zu Wohnungen älterer Menschen. In einem Fall statteten sie einer Seniorin aus Lauterecken einen Besuch ab und gaben sich als Goldankäufer aus. Einer der Betrüger verschaffte sich so Zugang zu der Wohnung der Frau und entwendete eine Goldkette. Der Wert der Goldkette ist ...

